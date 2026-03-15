live virtus entella avellino le formazioni ufficiali

Alle ore di gioco, si affrontano la Virtus Entella e l'Avellino in una partita valida per il campionato. Davide Ballardini schiera la sua squadra con un modulo 4-3-1-2, ma cambia alcuni interpreti rispetto alle aspettative. Le formazioni ufficiali sono state rese note poco prima del calcio d’inizio, con alcune variazioni rispetto alle scelte abituali. La partita sta per cominciare.

Tempo di lettura: < 1 minuto LE SCELTE. Davide Ballardini conferma il 4-3-1-2, ma sorprende nelle scelte degli interpreti. La novità più significativa riguarda l’attacco: fuori Biasci, dentro Tutino al fianco di Russo. Una decisione che modifica le caratteristiche del reparto offensivo e potrebbe garantire maggiore profondità e dinamismo alla manovra. Per il resto poche variazioni: difesa confermata e Palumbo nuovamente schierato sulla trequarti, alle spalle delle due punte. La Virtus Entella si presenta con il consueto 3-5-2, puntando su equilibrio e densità in mezzo al campo. In attacco il tandem formato da Debenedetti e Cuppone, chiamato a garantire profondità e peso offensivo, mentre sulle corsie esterne Bariti e Di Mario avranno il compito di spingere e accompagnare l’azione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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