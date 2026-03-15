LIVE Trofeo Binda 2026 in DIRETTA | a breve si entrerà nel circuito di Cittiglio
Alle 14:01 si segna 100 chilometri all’arrivo del Trofeo Binda 2026, mentre poco prima, alle 13:58, si attraversava l’anello di Cittiglio che include due salite, quella di Casale con una pendenza media del 7% e quella di Orino. La corsa sta entrando nel circuito di Cittiglio, con la competizione che si avvicina alla conclusione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:01 100 km all’arrivo! 13:58 Anello di Cittiglio che annovera due salite, ovvero lo strappo di Casale (840 metri al 7% di pendenza media), ed Orino (2.9 km al 4.6% di pendenza media). 13:54 Continuano i saliscendi non particolarmente impegnativi che caratterizzano la prima parte in linea della corsa. Tra 15 km si transiterà per la prima volta sul traguardo di Cittiglio. 13:51 Il 53% delle atlete in gruppo quest’oggi (73 su 137) era presente anche nell’edizione 2025. 13:47 Lungo la salitella ultimata precedentemente c’è stato il primo tentativo di allungo giornaliero. Attendiamo lumi da Radio Corsa circa l’identità della fuggitiva. 🔗 Leggi su Oasport.it
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