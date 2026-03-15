LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Van Der Poel e gli uomini di classifica con 20? di vantaggio sul plotone principale

Oggi si svolge la tappa di Tirreno-Adriatico 2026 e la corsa è segnata da un vantaggio di 20 secondi di Van Der Poel e degli uomini di classifica sul gruppo principale. Alle 14.15, De Lie viene segnalato a 2 secondi e si trova in difficoltà. La gara è in corso e gli aggiornamenti arrivano in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.15 De Lie è segnalato a 2?, il belga è in grande difficoltà. 14.12 Tobias Lund Andresen è l’unico dei velocisti nel gruppo di testa, il danese continua a dimostrare grande condizione. 14.10 70 km al termine della frazione. 14.07 Impressionante l’azione di Van Der Poel. L’olandese è in testa al gruppo da circa 20 km e la INEOS Grenadiers, in blocco nel gruppo dietro, non riesce a recuperare terreno. 14.07 I corridori passano per la prima volta sulla linea d’arrivo, è sceso a 17? il distacco tra i due gruppi. 14.05 Il gruppo di testa entra nel circuito finale. 14.04 Seppur senza il compagno di squadra con lui, l’azione di Van Der Poel continua. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Van Der Poel e gli uomini di classifica con 20? di vantaggio sul plotone principale Articoli correlati LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sarà Van der Poel contro Van Aert sul finale in sterrato?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa della... LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: attacca van der Poel!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12. Aggiornamenti e notizie su LIVE Tirreno Adriatico 2026 tappa di... Temi più discussi: LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: bis di Van der Poel, ma Giulio Pellizzari é maglia azzurra!; Dove seguire in TV la Tirreno Adriatico 2026; DIRETTA Tirreno-Adriatico 2026 LIVE, Prima Tappa; Tirreno-Adriatico, Michael Valgren vince la quinta Tappa, Marotta-Mondolfo-Mombaroccio. Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Marotta-Mondolfo-Mombaroccio: orari, tv, percorso, favoriti. Sfida Pellizzari-Del Toro, ci prova Ciccone?Altra frazione molto interessante in una Tirreno-Adriatico davvero spettacolare. In scena oggi la quinta tappa: Marotta-Mondolfo - Mombaroccio, andiamo a ... oasport.it LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: bis di Van der Poel, ma Giulio Pellizzari é maglia azzurra!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:29 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa della Tirreno-Adriatico 2026. Vi ringraziamo per ... oasport.it Le emozioni della tappa della Tirreno Adriatico sulle rampe dell'ascesa finale verso Camerino facebook La tappa regina della Tirreno-Adriatico parla messicano grazie alla bella vittoria di Isaac Del Toro. Grazie a questo successo, il giovane corridore della UAE blinda il primo posto in classifica, assicurandosi il tanto desiderato Tridente . #Ciclismo #Cycling #Tir x.com