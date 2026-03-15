Al momento, durante la Tirreno-Adriatico 2026, la tappa in corso vede un gruppo compatto a circa 60 chilometri dalla conclusione. I ciclisti affrontano un percorso complesso, e sembra improbabile che i velocisti possano competere nello sprint intermedio, poiché la maglia ciclamino è ormai fuori dalla portata di questa fase della gara. La corsa prosegue senza cambiamenti significativi al momento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.41 Difficile che i velocisti si affronteranno su questo sprint intermedio, essendo la maglia ciclamino ormai irraggiungibilie per loro. Per Pellizzari pesa l’abbandono del compagno di squadra Van Poppel, che poteva fare lo sprint intermedio e rubare i secondi a Jorgenson essendo un velocista. 14.40 3 km al traguardo intermedio, Pellizzari si è messo alla ruota di Jorgenson. 14.39 Continua il recupero di De Lie, 1? lo svataggio del belga. 14.36 5 km allo sprint intermedio. 14.36 50 km alla conclusione, De Lie è segnalato a 1’30”. 14.33 Superate le 2h di corsa. 14.31 10 km allo sprint intermedio. 14.28 Ripreso Azparren, dal gruppo tirato dalla Visma. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 60 km al termine, gruppo compatto

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