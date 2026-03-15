LIVE Conegliano-Novara 0-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | finale di primo set punto a punto 21-22

La partita tra Conegliano e Novara sta proseguendo con il punteggio di 0-0, mentre il primo set si sta avviando verso la sua conclusione con un punteggio di 21-22. Durante il gioco, Santarelli ha chiesto un time-out mentre Herbots ha messo a segno un punto con un mani fuori sul muro di Haak. Poco dopo, Baijens ha effettuato un primo tempo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time-out per Santarelli. 21-22 Mani fuori di Herbots sul muro di Haak! 21-21 Primo tempo di Baijens. 21-20 Pallonetto di Haak che illude il muro di Baijens e Ishikawa. 20-20 Novara pareggia, con la diagonale di Tolok. 20-19 Non passa il primo tempo di Fahr. 20-18 Altro punto di Haak che sale di livello. La svedese piazza la diagonale stretta. 19-18 Tolok deve spingere il palleggio e trova il punto. 19-17 Parallela interna di Haak. 18-17 Resta in campo di un soffio la parallela di Alsmeier. 18-16 Gran diagonale di Sillah. 17-16 Fast di Baijens che De Gennaro difende ma non mantiene in campo. 17-15 Parallela di Zhu. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Conegliano-Novara 0-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: finale di primo set punto a punto, 21-22 Articoli correlati Leggi anche: LIVE Fenerbahce Istanbul-Novara 0-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: primo set punto a punto, le Zanzare ci sono! 15-15 LIVE Bergamo-Scandicci 0-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: inizio di quarto set punto a punto, 6-712-16 Bechis spinge il palleggio al centro del campo chiudendo un’azione rocambolesca. Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE Conegliano Novara 0 0 A1 volley... Temi più discussi: LIVE Conegliano-Novara, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: inizia la serie di semifinale; PROSECCO DOC IMOCO-IGOR NOVARA, LA CLASSICA È ANCORA SEMIFINALE: INIZIA LA SERIE CON G1 DOMENICA AL PALAVERDE (h 17.15, diretta RAI SPORT); Conegliano-Novara oggi in tv, A1 volley femminile 2026: orario, programma 15 marzo, streaming; Gara 1 Semifinali 15-03-2026 – Playoff A1 Tigota’ – RISULTATI. LIVE Conegliano-Novara, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: inizia la serie di semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Imoco Volley ... oasport.it Conegliano-Novara oggi in tv, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streamingDomenica 15 marzo alle 17.15 il Palaverde di Villorba sarà il palcoscenico della seconda semifinale, quella che mette di fronte Prosecco Doc A.Carraro ... oasport.it #serieA1 #PlayOff #Scudetto #Gara1 #Semifinali SERIE A1. Si infiamma la sfida tricolore: cominciano le Semifinali Scudetto Si parte sabato con Scandicci-Milano alle 20.30, poi Conegliano-Novara domenica dalle 17.15 Link in bio facebook Conegliano üst üste 19. galibiyetini aldi 3-1 x Bergamo 3-1 x Novara 3-0 x LKS Lodz 3-2 x Chieri 3-0 x Dresdner 3-0 x Bergamo 3-0 x Vallefoglia 3-0 x Novara 3-0 x Scandicci 3-0 x Zeren 3-0 x Macerata 3-0 x LKS Lodz 3-0 x Sc x.com