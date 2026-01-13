LIVE Fenerbahce Istanbul-Novara 0-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | primo set punto a punto le Zanzare ci sono! 15-15

Segui in tempo reale la partita di volley femminile tra Fenerbahçe Istanbul e Novara, valida per la Champions League 2026. La sfida si presenta equilibrata, con il punteggio di 15-15 nel primo set. Aggiorna questa pagina per gli ultimi sviluppi e i risultati aggiornati, mentre le due squadre si confrontano in un match intenso e combattuto.

17-20 Palla staccata, ma non per Tolok che trova il mani fuori! Novara ha tre lunghezze di vantaggio! 17-19 L'attacco precedente di Tolok non è stato difeso di Vargas, ma ha toccato terra! Grande chiamata della panchina di Novara! Novara chiama challenge per invasione di piede di Vargas. 18-18 Ishikawa trova la pipe vincente, ma pesta la linea dei tre metri. Che peccato, Novara ha sfruttato una grande occasione. 17-18 Parallela vincente di Fedorovtseva. 16-18 Il muro del Fenerbahce non blocca il colpo di Tolok! 16-17 Pallonetto vincente di Tolok. 16-16 Ishikawa forza la battuta e non trova il campo.

