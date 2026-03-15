In Liguria, il presidente Marco Bucci ha presentato un piano per contrastare lo spopolamento dei borghi dell’entroterra, proponendo un modello che integra le risorse delle zone costiere con quelle interne. La strategia mira a rivitalizzare le aree meno popolate attraverso iniziative mirate. L’obiettivo è riaccendere l’interesse verso le comunità più piccole, creando una rete di interventi coordinati.

Nel cuore della Liguria, il presidente Marco Bucci ha delineato una strategia ambiziosa per invertire la curva demografica dei borghi dell’entroterra, puntando su un modello integrato che unisce le eccellenze costiere a quelle interne. Durante l’incontro tenutosi a Sanremo al teatro del Casinò, si è ribadito l’impegno regionale a sostenere i comuni sotto i 5.000 e 2.500 abitanti attraverso contributi a fondo perduto e bandi dedicati. L’obiettivo non è solo turistico, ma mira a creare condizioni di vita stabili affinché i giovani possano scegliere di risiedere e lavorare nei piccoli centri, rafforzando così il tessuto economico locale. L’intervento si inserisce nel contesto più ampio della valorizzazione del binomio tra mare ed entroterra, dove le Bandiere Blu rappresentano la costa e le Bandiere Arancioni i borghi storici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liguria: Bucci inverte lo spopolamento con il modello

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