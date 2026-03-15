Ecco le nuove scoperte musicali della settimana 50 di marzo 2026, selezionate dallo staff di Atom Heart Magazine. Tra le novità, ci sono brani di artisti emergenti e pezzi di musica indipendente che hanno attirato l’attenzione. La lista include anche alcune uscite di artisti già affermati, con stili diversi tra loro. La selezione si concentra sui titoli più ascoltati e condivisi in questa settimana.

Queste le nuove scoperte musicali dello staff di Atom Heart Magazine relative alla settimana 50 (Marzo 2026). Le trovi tutte nella nostra playlist su Spotify. Indice. Nuove Scoperte #50 – Tutte le aggiunte. Altre menzioni (brani non disponibili su Spotify). Dove ascoltare la playlist. Nuove Scoperte #50 – Tutte le aggiunte. Queste le nuove aggiunte della settimana: Xavier Devesa – Together We Grow. Airzone – Straight Everywhere. Posavant – Untrend. ynceway – NECK. Joe Caruso – Acadia. Tiborian – Sentry. CHECCO15 – TUTU (Radio Edit). Matthew Heller – Let’s Go. RISE – Always. Hennzo – Premium. Eylsia Nicolas – Never Stop Loving You. The Iddy-Biddies – Follow You Anywhere. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Le nuove scoperte musicali della settimana – #50

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