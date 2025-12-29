La scoperta scientifica dell’anno? Per la rivista Science sono le energie rinnovabili e a buon diritto

Ogni anno, la rivista Science attribuisce il premio Breakthrough of the Year, riconoscendo il progresso scientifico più significativo. Tra le recenti scoperte, le energie rinnovabili sono state riconosciute come una delle innovazioni più importanti dell’anno, sottolineando il ruolo fondamentale di questa tecnologia nel futuro sostenibile. Questa distinzione evidenzia l’importanza della ricerca e dello sviluppo nel campo delle fonti di energia pulita e rinnovabile per il progresso globale.

Ogni anno la prestigiosa rivista Science assegna il Breakthrough of the Year, un premio che celebra il traguardo scientifico più rivoluzionario per l’umanità. Se in passato hanno vinto i vaccini contro la pandemia o le immagini spettacolari del telescopio James Webb, per il 2025 la scelta è caduta su un intero settore: l’ascesa inarrestabile delle energie rinnovabili. Non è solo un premio tecnologico, ma il riconoscimento di un sorpasso storico che cambia il destino del nostro pianeta. Per la prima volta da quando l’uomo ha iniziato a industrializzarsi, le fonti di energia pulita hanno superato la produzione globale derivante dal carbone. 🔗 Leggi su Cultweb.it

