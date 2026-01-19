MILAN-LECCE | Top e Flop rossoneri le pagelle Serie A News

Al termine della sfida tra Milan e Lecce, analizziamo le prestazioni dei rossoneri. Ecco le pagelle della 21ª giornata di Serie A 2025-2026, con focus sui giocatori che si sono distinti e quelli che hanno deluso. Una valutazione obiettiva per comprendere meglio i protagonisti della partita.

È finita Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026. Nella video news le pagelle con Top e Flop tra i rossoneri. È finita da pochi minuti Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, dunque, nella video news le nostre pagelle con Top e Flop tra i calciatori dei rossoneri di Massimiliano Allegri in occasione della sfida contro i giallorossi di Eusebio Di Francesco. Milan-Lecce 1-0, le pagelle: Saelemaekers al top, Falcone super, Fullkrug decisivo - Falcone tiene in piedi il Lecce per 75 minuti con alcune grandi parate.

FT | MILAN 1-0 LECCE Entra #Fullkrug e la risolve lui: il #Milan batte 1-0 il Lecce x.com

Finisce 0-0 il primo tempo di Milan-Lecce Segna #Leao ma il gol viene annullato per fuorigioco, non si sblocca per il momento la partita dei rossoneri Cosa ne pensate - facebook.com facebook

