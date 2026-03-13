Domenica sera alle 20:45 si gioca Lazio-Milan, una delle partite più attese della 29ª giornata di Serie A. Le due squadre si sfidano per la terza volta in questa stagione all’Olimpico. Sono state rese note le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici, mentre il Milan cerca di cogliere un’occasione importante in questa sfida.

Lazio e Milan si affrontano domenica sera all’Olimpico per la terza volta in stagione in uno dei big match della 29esima di Serie A. I rossoneri vogliono alimentare il sogno Scudetto dopo il successo nel derby che li ha riportati a -7 dalla vetta, ma la priorità resta l’ingresso in Champions. La squadra di Massimiliano. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Lazio-Milan (domenica 15 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. I rossoneri hanno una grande occasione

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