Lazio-Milan di Serie A 0-0 occasione per i rossoneri | Live News

Alle ore 20:45 si sta giocando a Roma la partita tra Lazio e Milan, valida per la 29ª giornata della Serie A 2025-2026. I rossoneri cercano di conquistare punti importanti, mentre i biancocelesti tentano di ottenere un risultato favorevole davanti al proprio pubblico. Il match si sta svolgendo senza reti finora, con diverse occasioni da entrambe le squadre.