Lazio-Milan 1-0 | Isaksen gol e Motta è super Sarri batte Allegri all' Olimpico

Nella partita tra Lazio e Milan, la Lazio si è imposta con un risultato di 1-0 grazie a un gol di Isaksen. La gara si è svolta all'Olimpico, segnando il ritorno della squadra di casa in casa. L'allenatore della Lazio ha ottenuto una vittoria contro l'allenatore avversario in una sfida che ha visto Motta come protagonista.

I biancocelesti conquistano i tre punti contro i rossoneri nella partita che ha segnato il ritorno sugli spalti della tifoseria laziale. Decisivo il danese che batte Maignan nel primo tempo La Lazio vince per uno a zero contro il Milan nella serata che ha segnato il ritorno dei laziali all'Olimpico. Prova di carattere, testa e orgoglio per i ragazzi di Sarri che in difesa concedono le briciole ai rossoneri. Sugli scudi Gila letteralmente insuperabile che di divide lo scettro di MVP dell'incontro con il giovanissimo Motta attento su Pulisic e sui traversoni degli esterni di Allegri e Isaksen. Il danese è il match winner della serata. Il classe 2001 è imprendibile per Estupinan e al 26esimo fa esplodere di gioia l'Olimpico quando vince il contrasto col terzino milanista e col mancino batte Maignan. 🔗 Leggi su Romatoday.it Articoli correlati Diretta gol Serie A LIVE: Isaksen decide Lazio MilanMassara a Sky: «Oggi una partita molto importante, questo club non rinuncerà mai a fare mercati coerenti!» Espulsione Wesley, Marelli chiarisce dopo... Isaksen illumina l’Olimpico in festa e ferma il Milan: la Lazio vince 1-0, l’Inter sale a +8La Lazio batte 1-0 il Milan nel posticipo della 29a giornata di Serie A grazie al gol di Isaksen: l'Inter torna a +8. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Lazio Milan 1 0 Isaksen gol e Motta è... Temi più discussi: Serie A Enilive | Lazio-Milan, i numeri in casa contro i rossoneri; Lazio-Milan in chiaro su Dazn: il big match dell’Olimpico visibile gratuitamente; Nervi alle stelle: Lazio-Milan si gioca tra polemiche e tensioni!; Lazio-Milan: probabili formazioni e statistiche. Isaksen illumina l’Olimpico in festa e ferma il Milan: la Lazio vince 1-0, l’Inter sale a +8La Lazio batte 1-0 il Milan nel posticipo della 29a giornata di Serie A grazie al gol di Isaksen: l'Inter torna a +8 ... fanpage.it Lazio-Milan 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Isaksen, annullata rete di AthekameLa diretta live di Lazio-Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Serie A, Lazio-Milan 1-0: i rossoneri si allontanano dalla vetta. Como-Roma 2-1: lariani in zona Champions Sassuolo-Bologna: 0-1. Pisa-Cagliari 3-1. Verona-Genoa 0-2. Napoli-Lecce 2-1 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2 facebook SERIE A, la classifica in zona Europa dopo Lazio-Milan 1-0 x.com