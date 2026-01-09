Landini col portafoglio pieno Bufera sul post di Pasqualino | Incita all’odio verso il sindacato

Un post su Facebook ha suscitato polemiche a Pisa, dove il segretario della Lega, Giovanni Pasqualino, ha criticato Maurizio Landini, leader della Cgil, definendolo “il sindacalista con il portafoglio pieno più inutile”. La vicenda evidenzia come i social siano diventati un palcoscenico di scontri politici, con accuse e attacchi che alimentano il dibattito pubblico e le tensioni tra le parti.

di Gabriele Masiero PISA Quando i social si trasformano nel ring della politica. Accade da Pisa, o meglio, parte da Pisa (e si diffonde virtualmente ovunque, l'attacco del segretario provinciale della Lega, Giovanni Pasqualino, capogruppo del Carroccio in consiglio comunale, che ha postato ieri mattina un video su Facebook definendo il segretario della Cgil, Maurizio Landini, "il sindacalista con il portafoglio pieno più inutile della storia dei sindacati" e accusando la Cgil di "fare politica senza invece occuparsi davvero dei lavoratori". All'esponente leghista ha replicato l'assessora regionale alla scuola, Alessandra Nardini (Pd), che ha bollato il video del consigliere comunale come "volgare, privo di qualsiasi contenuto politico, un concentrato di turpiloquio e provocazioni inutili contro Maurizio Landini, definito con disprezzo 'un sindacalista incapace col portafogli pieno': non è solo un attacco personale, ma un attacco a migliaia di lavoratrici e lavoratori iscritti alla Cgil".

