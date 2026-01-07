È morto in carcere Ames l’ex agente Cia spia di Mosca | consegnò ai russi 10 agenti americani

Aldrich Ames, ex agente della CIA, è deceduto in carcere, dove scontava l’ergastolo per aver fornito informazioni ai servizi segreti russi, tra cui l'identità di dieci agenti americani. La sua vicenda ha avuto un impatto significativo sulla sicurezza degli Stati Uniti, evidenziando i rischi dell’intelligence e della lealtà.

