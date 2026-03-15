Deep Fission ha iniziato le prime perforazioni nel Kansas per il progetto Gravity, un reattore nucleare sotterraneo da 15 megawatt. Gli scavi, che raggiungono una profondità di 1,8 chilometri, sono finalizzati alla raccolta di dati geologici e termici. Le perforazioni rappresentano il primo passo concreto nel processo di sviluppo del reattore nel territorio statunitense.

Deep Fission ha avviato le prime perforazioni nel Kansas per il progetto Gravity. Si tratta di scavi in profondità per raccogliere dati geologici e termici necessari a un reattore nucleare sotterraneo da 15 megawatt. L’operazione si svolge al Great Plains Industrial Park di Parsons, dove si sta scavando un pozzo con diametro superiore ai 20 centimetri. L’obiettivo è inviare una sonda a circa 1,8 chilometri sotto terra per validare la fattibilità del sistema. La sfida della profondità: dati prima che potenza. Il cantiere attivo nel cuore degli Stati Uniti non ospita ancora alcun generatore di energia vera e propria. La fase attuale è puramente esplorativa e serve a mappare il sottosuolo prima di qualsiasi installazione permanente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Kansas: scavi a 1,8 km per il reattore Gravity da 15 MW

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