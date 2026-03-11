Fukushima 15 anni dopo | un braccio robot tocca il cuore del reattore ma lo smantellamento è un incubo

Dopo quindici anni dall'incidente nucleare di Fukushima, un braccio robotico si avvicina al cuore del reattore per compiere operazioni di smantellamento. L’evento, che segue il terremoto di magnitudo 9.0 e lo tsunami del 2011, ha portato alla chiusura della centrale e a un processo di decontaminazione lungo e complesso. Le operazioni di smantellamento continuano a rappresentare una sfida tecnica e logistica.

L'11 marzo 2011 un terremoto di magnitudo 9.0 colpì il Giappone, scatenando uno tsunami che travolse la centrale nucleare di Fukushima Dai-ichi e provocò il peggior incidente atomico dalla tragedia di Chernobyl del 1986. Oggi, a quindici anni esatti da quella catastrofe, la centrale è ancora lontanissima dall'essere smantellata. I lavori procedono, ma con una lentezza che mette in discussione persino le scadenze ufficiali. Pochi giorni fa, in coincidenza con l'anniversario del disastro, TEPCO, la società elettrica giapponese responsabile dell'impianto, ha presentato il suo nuovo strumento di lavoro: un braccio robotico di 22 metri, progettato per infilarsi negli spazi più stretti dei reattori danneggiati, ispezionare le strutture interne e raccogliere un terzo campione di detriti radioattivi fusi.