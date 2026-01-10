Analisi della partita Juventus-Cremonese, in programma lunedì 12 gennaio 2026 alle ore 20:45. Verranno presentate formazioni, quote e pronostici per questa sfida, con particolare attenzione alla possibilità di una vittoria e di un clean sheet per i bianconeri di Spalletti. La Juventus, impegnata nella corsa alla Champions League, affronta la Cremonese all’Allianz Stadium in un match importante per il cammino di entrambe le squadre.

La Juventus è in piena corsa per la Champions League e non vuole assolutamente sbagliare il primo turno del girone di ritorno, nel quale attende la Cremonese ad Allianz Stadium. I bianconeri hanno subito messo in archivio il deludente pari casalingo col Lecce dello scorso weekend grazie al netto successo per 0-3 sul campo del

Juventus-Cremonese (lunedì 12 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Vittoria e clean sheet per gli uomini di Spalletti

Juventus-Cremonese, Spalletti: "Mercato? Ci mancano da riempire due caselle. David? Sta crescendo e gli daremo ancora fiducia" - Luciano Spalletti presenta così la sfida del posticipo di lunedì 12 gennaio tra Juventus e Cremonese: "Siamo cresciuti molto ma abbiamo ancora da migliorare"