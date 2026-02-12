Ivana Spagna | Brignone? Persona speciale E quella volta che provai lo slittino
Ivana Spagna ha parlato di Federica Brignone, definendola una persona speciale. La cantante ha anche ricordato una volta in cui ha provato a sciare con lo slittino, svelando il suo rapporto con la neve e lo sport. Ha detto che, secondo lei, le Olimpiadi e la musica condividono molte similitudini, e ha espresso stima per la campionessa olimpica.
L'icona della musica Ivana Spagna racconta il suo rapporto con lo sport, con la neve, le similitudini tra Olimpiadi e musica e soprattutto il suo pensiero sulla nuova campionessa olimpica Federica Brignone. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
