Ivana Spagna | Brignone? Persona speciale E quella volta che provai lo slittino

Da gazzetta.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ivana Spagna ha parlato di Federica Brignone, definendola una persona speciale. La cantante ha anche ricordato una volta in cui ha provato a sciare con lo slittino, svelando il suo rapporto con la neve e lo sport. Ha detto che, secondo lei, le Olimpiadi e la musica condividono molte similitudini, e ha espresso stima per la campionessa olimpica.

L'icona della musica Ivana Spagna racconta il suo rapporto con lo sport, con la neve, le similitudini tra Olimpiadi e musica e soprattutto il suo pensiero sulla nuova campionessa olimpica Federica Brignone. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

ivana spagna brignone persona speciale e quella volta che provai lo slittino

© Gazzetta.it - Ivana Spagna: "Brignone? Persona speciale. E quella volta che provai lo slittino..."

Approfondimenti su Ivana Spagna Brignone

Wanda Fisher dopo lo scambio di persona con Ivana Spagna alla camera ardente di Vanoni: “Ho detto tre volte che non ero lei”

Emanuel Lo sul rapporto che lo lega da 23 anni a Giorgia: ««Quando ci provai la prima volta con lei mi disse che ero troppo piccolo. Se sei disposto a capire l’altro puoi costruire un percorso lungo»

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.