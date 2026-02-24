Il Bodo vince anche sull’erba di casa loro e manda a casa l’Inter | l’Italia comincia a lasciare la Champions è Italexit

Il Bodo, grazie a una prestazione convincente, ha battuto l’Inter sul proprio campo, causando l’eliminazione della squadra italiana dalla Champions League. La vittoria deriva dalla strategia aggressiva e dalla solidità difensiva dimostrata durante tutta la partita. La squadra norvegese ha sfruttato al massimo il vantaggio di giocare in casa sulla pista sintetica. L’Inter si trova ora a dover riflettere su questa eliminazione inaspettata.

Quante storia sull'erba sintetica. Fior di opinionisti che in questi giorni ripetevano a pappardella, come bravi scolaretti, le boiate sull'impossibile erba sintetica norvegese. Quanti rimbalzi irregolari, signora mia. Vedrete, a San Siro sarà tutt'altra storia. E poi succede che l'Inter perde anche sull'erba di casa mia, o meglio casa loro. Due a uno per i norvegesi e nerazzurri a casa. Decisivo nella ripresa un clamoroso errore difensivo di Akanji che manda in gol i salmonari (cit.