Iran | la guerra di logoramento e l’escalation

In Iran, si intensificano le tensioni con il bombardamento dell’isola di Kharg e l’annuncio di inviare altri 2.500 marines. Inoltre, si pianifica di scortare le petroliere nello Stretto di Hormuz quando le condizioni lo permetteranno. Queste mosse indicano un aumento delle azioni militari nella regione, segnando una fase di escalation nel conflitto.

Il bombardamento dell’isola di Kharg, la decisione di inviare altri 2.500 marines e di scortare, quando sarà possibile, le petroliere nello Stretto di Hormuz, segnalano l’avvio di un’escalation della guerra iraniana. Dall’isola, infatti, passa il 90% del petrolio iraniano e, anche se l’U.S. Air force ha evitato di colpire i terminal petroliferi, resta un avvertimento pesante, che Trump ha esplicitato affermando che Teheran deve lasciare libero il transito dello Stretto di Hormuz o li distruggerà. Dilettanti allo sbaraglio stanno precipitando il mondo nell’abisso, dal momento che Teheran non cederà. Ha già avvertito che, se saranno colpiti i terminali di Kharg, tutte le risorse petrolifere della regione collegate agli States saranno incenerite. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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