Investito dallo scooter che consegna le pizze mentre attraversa la strada

Un uomo di 77 anni è stato investito ieri pomeriggio a Merano mentre attraversava la strada vicino alle strisce pedonali di via IV Novembre. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio, quando uno scooter che consegnava pizze lo ha colpito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di assistenza.

È stato investito mentre stava attraversando la strada nei pressi delle strisce pedonali di via IV Novembre a Merano: è quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 14 marzo, a un 77enne. A investirlo, in base a quanto emerso, uno scooter utilizzato per la consegna delle pizze e guidato da un 17enne. TrentoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Mauro Giacca, l'artigiano che divenne "Il Pres": "Il Trento? Mi fa emozionare come un bambino quando parte per il mare" . 🔗 Leggi su Trentotoday.it Articoli correlati Scopaia, grave 75enne investito da uno scooter mentre attraversa in via di CollinaiaGrave incidente intorno alle 17 di questo lunedì 22 dicembre in via di Collinaia, dove un uomo di 75 anni è stato investito da uno scooter mentre... Contenuti utili per approfondire Investito dallo scooter che consegna le... Temi più discussi: ??Investito dallo scooter che consegna le pizze mentre attraversa la strada; Travolto sulle strisce da uno scooter che consegnava pizze; Scooter investe un anziano pedone a Merano; Paura in strada, anziano investito da uno scooter per consegne a domicilio guidato da un minorenne: 77enne trasportato in ospedale. Attraversa la strada e viene investito dallo scooter che consegna le pizzeMERANO (BZ) – Un 77enne è stato investito ieri pomeriggio, sabato 14 marzo, mentre attraversava nei pressi delle strisce pedonali di via IV Novembre a Merano. A urtarlo è stato uno scooter per ... nordest24.it Isernia, pedone investito sulle strisce: due feriti in ospedale dopo l’impatto con uno scooterISERNIA - Un grave incidente si è verificato questa mattina lungo viale 3 Marzo 1970, a Isernia, dove un pedone è stato investito mentre ... molisenetwork.net Dopo l'ondata di maltempo che ha investito la città, ecco cosa dobbiamo aspettarci da domani - facebook.com facebook #Investito a #Clusane, Massimo Cabassi muore dopo tre mesi in ospedale x.com