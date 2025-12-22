Scopaia grave 75enne investito da uno scooter mentre attraversa in via di Collinaia
Grave incidente intorno alle 17 di questo lunedì 22 dicembre in via di Collinaia, dove un uomo di 75 anni è stato investito da uno scooter mentre stava attraversando la strada. Secondo una prima ricostruzione, il conducente del veicolo non sarebbe riuscito a frenare in tempo, travolgendo il. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
