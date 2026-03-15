L'Inter affronta l'Atalanta in una partita che si preannuncia complessa, con l'assenza di alcuni leader in rosa e il mancato gol delle punte che preoccupa la squadra. Il tecnico sta valutando diverse soluzioni per la prossima sfida contro la Fiorentina, mentre i giocatori cercano di trovare la miglior forma possibile. La squadra si prepara a un impegno decisivo in un momento di difficoltà.

Inter News 24 Inter Atalanta, analisi del momento nerazzurro: ci sono due fattori che stanno pesando enormemente in negativo. L’ Inter di Cristian Chivu, che riprenderà gli allenamenti alla Pinetina martedì, è chiamata a un’attenta analisi interna per invertire un trend preoccupante. Nonostante i 68 punti e il primato in classifica, la flessione nelle prestazioni è evidente: dalla doppia sconfitta contro il Bodo Glimt in Champions, i nerazzurri hanno mostrato segni di stanchezza mentale e fisica che vanno oltre i singoli risultati. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Inter Atalanta, l’analisi del momento: Chivu cerca soluzioni. Secondo l’analisi di Sky Sport, l’Inter ha perso la fluidità che le aveva permesso di inanellare 14 vittorie in 15 partite prima del derby. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Atalanta, l’analisi del momento: pesa l’assenza dei leader e il digiuno delle punte. Chivu cerca soluzioni per Firenze

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