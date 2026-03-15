integratori per dormire le i migliori alternative alla melatonina

Gli integratori per dormire rappresentano una scelta comune per chi cerca alternative alla melatonina, considerata spesso il rimedio preferito per un sonno prolungato e riposante. Tuttavia, l'uso di questi prodotti, specialmente se assunti in dosi eccessive o per periodi prolungati, potrebbe comportare effetti indesiderati. La loro popolarità cresce tra coloro che desiderano migliorare la qualità del riposo senza ricorrere a farmaci.

Un ruolo senz'altro centrale che, di conseguenza, ha indotto molti individui con problemi legati al sonno, appunto, a introdurla nella propria routine come mezzo salvifico per una notte più tranquilla. Spesso, rendendola un alleato quotidiano per tempi anche prolungati, senza però valutare possibili controindicazioni. A lanciare un piccolo campanello d'allarme sul tema legato ai rischi della melatonina sono stati diversi studi portati avanti negli ultimi anni, dedicati a valutare gli effetti che un'assunzione scorretta o continuata può avere sulla salute. Sebbene sia generalmente sicura, la melatonina assunta per via orale può... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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