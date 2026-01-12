Le posizioni migliori per dormire e quelle più sbagliate
Il modo in cui dormiamo influisce sulla qualità del riposo e sulla salute generale. Alcune posizioni sono più favorevoli, favorendo il rilassamento e la corretta postura, mentre altre possono causare discomfort o problemi a lungo termine. Conoscere le posizioni migliori e quelle da evitare può aiutare a migliorare il sonno e a prevenire eventuali disturbi. Qui trovi una panoramica semplice e utile per un riposo più confortevole e salutare.
Trascorriamo circa un terzo della nostra vita dormendo, eppure tendiamo a dare per scontato il modo in cui riposiamo. La posizione assunta durante il sonno, invece, ha un impatto diretto sulla salute della colonna vertebrale, sulla respirazione e sulla qualità complessiva del riposo. A ribadirlo. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Running: i migliori itinerari in Italia, le città dove si corre di più e quelle più sicure
Leggi anche: Gol annullato David, l’ex arbitro svela: «In tv hanno mostrato le immagini sbagliate! Con quelle della sala VAR si nota questo». L’analisi sull’episodio
Addio dolori e insonnia: queste sono le migliori posizioni per dormire (per qualsiasi età) - Posizione fetale: Dormire rannicchiati su un fianco con le ginocchia piegate verso il petto è molto diffusa per il senso di protezione che offre e perché può ridurre il russare. blitzquotidiano.it
Oltre i 60? Le 3 posizioni per dormire che riducono l’ossigeno al cervello
Le migliori offerte di lavoro del giorno in Sicilia https://qds.it/le-offerte-di-lavoro-del-6-gennaio-2026-le-posizioni-aperte-in-sicilia/ #QDS #QdSNotizie #QdSNews - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.