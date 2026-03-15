Ilary Blasi, conduttrice del Grande Fratello Vip, ha definito Selvaggia Lucarelli “la cattiva” e ha condiviso un primato che riguarda la giornalista. Durante la presentazione del nuovo trio del reality, ha scherzato sul ruolo di Lucarelli, sottolineando che questa edizione sarà diversa rispetto alle precedenti. Le dichiarazioni sono state fatte in un evento pubblico dedicato alla nuova stagione del programma.

Ilary Blasi presenta il nuovo trio del Grande Fratello Vip e scherza sul ruolo di Selvaggia Lucarelli: ecco perché questa edizione del reality sarà diversa. Leggi anche: Sapete quanto guadagnerà Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello come opinionista? Cifra allucinante! Manca ormai pochissimo al ritorno in televisione di uno dei reality più discussi e seguiti della televisione italiana. Il pubblico si prepara infatti a rivedere la famosa «porta rossa» aprirsi di nuovo, dando ufficialmente il via a una nuova edizione del programma. Il Grande Fratello Vip 2026 promette diverse novità, a partire dalla conduzione e dal team che accompagnerà i concorrenti durante il loro percorso nella casa. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Iniziamo bene: Ilary Blasi definisce Selvaggia Lucarelli “la cattiva”. Poi racconta un primato che riguarda la giornalista

Articoli correlati

Grande Fratello, Ilary Blasi: "Selvaggia Lucarelli è la cattiva, ma mi diverte"Ilary Blasi presenta il nuovo trio di opinioniste del Grande Fratello e descrive Selvaggia Lucarelli come la più pungente del gruppo.

Ilary Blasi pronta per il GF Vip: “Selvaggia Lucarelli? È lei la cattiva, però mi diverte”Grande Fratello Vip, le rivelazioni di Ilary Blasi sulla nuova edizione e su Selvaggia Lucarelli Ilary Blasi tornerà su Canale 5 dal 17 marzo 2026...

Altri aggiornamenti su Ilary Blasi

Temi più discussi: Ilary Blasi conduce il Grande Fratello Vip: Sono qui per divertirmi; Grande Fratello Vip 2026 con Ilary Blasi: il cast e quando inizia; Grande Fratello Vip 2026: chi sono i concorrenti, quando comincia, opinionisti e chi conduce; Ilary Blasi e Michelle Hunziker, una stagione piena di programmi tv.

Ilary Blasi: Il Gf in questi anni l'ho visto poco. I miei figli i primi a congratularsi. Lucarelli e Buonamici? Faremo squadraIl ritorno di Ilary Blasi al timone del Grande Fratello Vip è uno degli eventi televisivi più attesi della stagione. Il reality di Canale 5 riparte martedì 17 marzo con una nuova edizione che segna an ... today.it

Ilary Blasi: Il mio fidanzato Bastian Muller è un valore aggiunto | Mi fa stare bene, sono feliceIlary Blasi parla della relazione con il compagno Bastian Muller, che sarà suo futuro marito: le rivelazioni della conduttrice al settimanale Chi ... ilsussidiario.net

Ilary Blasi scherza su Sal Da Vinci: “Al matrimonio potremmo dividerlo” Una battuta che sta facendo il giro dei social. Durante un momento di leggerezza, Ilary Blasi ha citato Sal Da Vinci con parole ironiche che hanno rapidamente attirato l’attenzione del web. facebook

Ilary Blasi cammina negli studi Mediaset con le ciabatte, è già entrata nel mood Grande Fratello x.com