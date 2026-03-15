Infortunio Celik cambio forzato per la Roma contro il Como | cos’è successo

Durante la partita tra Roma e Como, Celik ha subito un infortunio che ha costretto l’allenatore a sostituirlo. L’incidente si è verificato nel corso del secondo tempo, portando alla sostituzione immediata del giocatore. La squadra ha continuato la partita senza il suo contributo, mentre le condizioni di Celik saranno valutate nei prossimi giorni. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli ufficiali.

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