Arriva l’infermiere scolastico in Piemonte | una proposta di legge da un milione di euro per garantire benessere inclusione e prevenzione tra i banchi
Il Piemonte propone di destinare un milione di euro per introdurre l'infermiere scolastico, motivato dalla crescente richiesta di assistenza sanitaria tra gli studenti. La decisione nasce dall’aumento di casi di infortuni e malattie nelle scuole della regione, che richiedono interventi immediati. Con questa misura, si punta a garantire un supporto più efficace e tempestivo durante le ore di lezione. La proposta mira anche a promuovere la prevenzione e l’inclusione degli studenti con bisogni speciali. La regione si prepara a discutere il progetto in consiglio.
Il Piemonte valuta una proposta di legge da un milione di euro per introdurre il nuovo infermiere scolastico. Assegnato uno ogni tremila alunni, questo professionista garantirà prevenzione, educazione sanitaria e supporto psicofisico, favorendo inclusione per arginare la dispersione scolastica regionale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Obesità adolescenziale: proposta di legge istituisce screening nazionale nelle scuole. Fondo da 2 milioni di euro annui per programma di prevenzioneUna nuova proposta di legge mira a contrastare l'obesità adolescenziale attraverso uno screening nazionale nelle scuole.
Calendario scolastico, Pacifico (Anief): “Irrealistico tenere le scuole aperte d’estate. Bisogna garantire il benessere di studenti e personale”Il calendario scolastico rappresenta un tema importante, ma la sua revisione deve basarsi su considerazioni concrete, come il cambiamento climatico e lo stato degli edifici scolastici.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Infermiere scolastico: una proposta di legge per inserire stabilmente l’infermiere di famiglia e comunità in tutte le scuole; Un infermiere nelle scuole, dall’asilo alle superiori: la proposta di legge del Pd Piemonte; ’Envolleyvous’, progetto tra inclusione, sport e conoscenza; Infermiere di famiglia e comunità nelle scuole: la proposta di legge in Piemonte.
Infermiere scolastico, ne vogliamo parlare dati alla mano?la proposta dell’Infermiere Scolastico ha attivato un dibattito molto interessante, con esternazione più o meno condivisibili, in particolare: • il posizionamenti di grande attenzione e sensibilità da ... quotidianosanita.it
Infermiere scolastico. Magi (Omceo Roma) risponde all’Opi Lazio: Quale polemica? Nessuno li ha sminuitiIl presidente dell’Ordine dei Medici spiega di avere detto solo che le competenze del medico sono differenti da quelle degli infermieri e che, insieme, le due professionalità possono lavorare in ... quotidianosanita.it
Infermieri e infermiere del Brotzu dal 2015 senza buoni pasto sostitutivi. La denuncia arriva dal sindacato Nursing Up Sardegna: istanza all'Ispettorato del Lavoro. Continua a leggere su Kalaritana Media. facebook