Imma Tataranni 5 stasera la seconda puntata | anticipazioni

Stasera va in onda la seconda puntata di Imma Tataranni 5. In questa puntata, Imma e Pietro si occupano della vendita della loro casa. La serie televisiva è in programmazione e il pubblico può seguire le vicende dei personaggi principali. L’episodio è previsto per questa sera e rappresenta un nuovo appuntamento della stagione.

Grande attesa questa sera per la seconda puntata diImma Tataranni 5. La serie con Vanessa Scalera è giunta all’ultima stagione – l’attrice poi abbandonerà la serie- e si prepara al gran finale. La prima puntata ha ottenuto buoni ascolti contro una concorrenza debole, ovveroChi vuol essere Milionario?,ottenendo 3.961.000 spettatori pari al 24.1%. Stasera si ripeterà la stessa sfida. Nel frattempoImmacontinua a frequentare le lezioni conMike, ma è anche molto impegnata con il suo lavoro. Nella puntata di staseraverrà uccisa una professore del liceo, Antonietta Cappiello, all’interno del suo appartamento. Dalle prime indagini emerge che l’assassino potrebbe avere un legame con l’adolescenza della donna: in quegli anni ha vissuto intense passioni ed ha anche avuto una bambina, data poi in adozione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Imma Tataranni 5, stasera la seconda puntata: anticipazioni Articoli correlati Imma Tataranni 5 stasera in tv, la trama della seconda puntata: imbarazzo tra Imma e PietroStasera, domenica 15 marzo, in onda su Rai1 la seconda puntata di Imma Tataranni 5 - Sostituto procuratore. Imma Tataranni 5, anticipazioni seconda puntata di domenica 15 marzo 2026© Mongini ComunicazioneRealizzata con il contributo della Regione Basilicata e con il sostegno della Lucana Film Commission, la quinta stagione di... Una selezione di notizie su Imma Tataranni Temi più discussi: Imma Tataranni è tornata: alle prese con quattro casi legati a famiglie disgregate (come la sua); Imma Tataranni 5, stasera in tv la prima puntata: le anticipazioni; Cara Imma (Tataranni), già ci manchi; Imma Tataranni 5 da stasera su Rai 1: trama, cast, da quante puntate è composta la stagione. Imma Tataranni 5 stasera in tv, la trama della seconda puntata: imbarazzo tra Imma e PietroStasera, domenica 15 marzo, in onda su Rai1 la seconda puntata di Imma Tataranni 5 – Sostituto procuratore. Le anticipazioni dell’episodio intitolato Figli e figliastri. fanpage.it Imma Tataranni 5, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioniLa seconda puntata della quinta stagione di Imma Tataranni va in onda domenica 15 marzo 2026, dalle 21.30 su Rai 1. Gli episodi della serie sono visibili anche - in live streaming e on demand - ... today.it La miglior fiction Rai di marzo in questo momento Imma Tataranni 5, Guerrieri e Le Libere Donne sono stare le 3 novità assolute del mese. Chi avete preferito Siamo curiosi di sapere una vostra classifica facebook Il set di Imma Tataranni mi ha dato proprio tanto: leggerezza e amicizia. Barbara Ronchi, insieme a Francesco Amato, hanno raccontato la quinta stagione della fiction tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, a Hollywood Party, in podcast su RaiPlay Sound bit.l x.com