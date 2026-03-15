Il timore degli europei | Con gli Usa impegnati nel Golfo Putin potrebbe osare il nucleare su Kiev

Gli europei sono preoccupati per la possibilità che, con gli Stati Uniti impegnati nel Golfo, la Russia possa usare armi nucleari tattiche contro Kiev. La paura si è riacutizzata dopo una risposta nervosa a una possibile sconfitta in Ucraina, alimentando timori di un escalation nucleare nella regione. La questione rimane al centro delle tensioni internazionali senza che siano stati fatti passi concreti per calmare gli animi.

Una reazione scomposta alla prospettiva di non vittoria in Ucraina ha riacceso le paure sulle cosiddette bombe tattiche nucleari. Tra le Cancellerie europee e negli uffici della Nato, cresce la preoccupazione che la Russia possa ricorrere all’arma più estrema nell’attuale contesto di guerra su più fronti. Gli analisti segnalano che il conflitto aperto da Usa e Israele in Iran potrebbe avere ripercussioni anche sul fronte ucraino, oltre agli effetti economici e energetici già evidenti. Il rischio nucleare è percepito come concreto, soprattutto dopo l’annuncio che l’Iran potrebbe colpire Kiev in risposta al supporto fornito dagli Stati Uniti sui droni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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