Annabella trovata impiccata nel bosco I biglietti nello zaino e l' ipotesi suicidio

Annabella è stata trovata impiccata nel bosco, a pochi passi dal luogo dove aveva legato la bicicletta e dove era stata cercata per nove giorni. Nel suo zaino sono stati rinvenuti alcuni biglietti, alimentando l’ipotesi di un gesto volontario. La scoperta apre un’indagine approfondita sulle circostanze di questa tragedia, mantenendo un atteggiamento di rispetto e riserbo.

Il suo corpo non era lontano dal punto dove aveva legato la bicicletta e dalla zona dove era stata cercata senza sosta per nove giorni. Attaccato ad un albero. È il tragico epilogo della vicenda di Annabella Martinelli, la studentessa di 22 anni sparita la sera del 6 gennaio da Teolo, in provincia di Padova, dove abitava con la famiglia. Le speranze di ritrovarla viva si sono infrante ieri quando un passante ha visto una persona impiccata ad un ramo nel giardino di un casolare nella zona dei Colli Euganei e ha dato l'allarme. È probabile che si tratti di un gesto volontario. "Allo stato non ci sono elementi per ipotizzare responsabilità nei confronti di terze persone, al momento l'ipotesi più plausibile che si sia trattato di un suicidio", ha detto il procuratore capo di Padova, Angelantonio Racanelli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

