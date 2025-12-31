Cantieri a rischio narcotraffico aste affari e salute | 23 mappe per comprendere la Agrigento del 2025
Questa analisi presenta 23 mappe dettagliate per comprendere l’orizzonte di Agrigento nel 2025, evidenziando aree a rischio alluvioni, siti contaminati, cantieri PNRR e zone di narcotraffico. Un’occasione per conoscere i punti sensibili della provincia, tra problematiche ambientali, sicurezza e sviluppo, offrendo uno strumento utile per cittadini, istituzioni e investitori interessati a un quadro chiaro e aggiornato.
Quali sono i paesi a rischio alluvione? Quali i siti pericolosi per la presenza di amianto e le scuole insicure? E dove si trovano i cantieri finanziati dal Pnrr che rischiano di trasformarsi in incompiute? Ma anche qual è la nuova mappa del narcotraffico in questa provincia o le piazze di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Ascolti tv 23 ottobre 2025: Noi del Rione Sanità, Io Canto Family, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel
Leggi anche: Salute, Barachini: "Docufilm avvicina persone a comprendere malattie a volte invisibili"
Cantieri a rischio, narcotraffico, aste, affari e salute: 23 mappe per comprendere la Agrigento del 2025.
Cantieri a rischio, narcotraffico, aste, affari e salute: 23 mappe per comprendere la Agrigento del 2025 - Quello appena trascorso è stato l'anno della speranza, ma di cambiamenti ne sono arrivati pochi. agrigentonotizie.it
"Cantieri a rischio senza cessione del credito" - Camillozzi: "Lavori per un miliardo e 380milioni potrebbero bloccarsi" Niente più cessione del credito per il 110% nel cratere sisma, dove è ... ilrestodelcarlino.it
Da Edison nuovi cantieri per rinnovabili nel 2026 per 500 Mw - X e annuncia l'avvio di ulteriori cantieri per oltre 500 Mw nel 2026, in aggiunta agli attuali 250 Mw in fase di ... ansa.it
FINE DELLA RICREAZIONE L'estate 2025 si è rivelata forse il momento più delicato per il trasporto pubblico genovese da quanto esiste AMT: dissesto finanziario al limite del rischio di fallimento, sostanziale paralisi dei cantieri del metrò e degli “Assi di Forza”, - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.