Il primario mancato ha annunciato le sue dimissioni dall'ospedale di Lecco e ha salutato i colleghi nel reparto Manzoni. In un messaggio rivolto a chi rimane, ha sottolineato l’importanza di gesti semplici come un sorriso o una stretta di mano, invitando a voler bene all’ospedale stesso. La sua uscita rappresenta un momento di passaggio per la struttura.

Il primario mancato saluta e lascia l’ ospedale di Lecco. Un addio che però è anche un’esortazione a chi resta: "Il sorriso o una semplice stretta di mano fanno la differenza; vogliate bene al vostro ospedale". Ha rassegnato le dimissioni il dottor Giuseppe Vertemati, medico lecchese di 60 anni, che lo scorso novembre non era stato scelto come primario della Chirurgia toracica del Manzoni di Lecco, nonostante sia stato uno dei fondatori del reparto e fosse il direttore facente funzioni. La sua mancata promozione aveva provocato una dura reazione da parte delle figlie tramite una lettera aperta al padre diventata virale: "Le uniche persone che ti hanno davvero riconosciuto sono state i tuoi pazienti, che dovrebbero contare più di chiunque altro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il primario mancato. Vertemati si dimette e saluta il Manzoni

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