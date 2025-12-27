Il 31 dicembre l’oculista Vincenzo Ramovecchi terminerà l’attività ospedaliera. Diventato primario a 39 anni, nel 2001, dal 2010 ha diretto i due reparti provinciali di Oculistica, quello di Macerata e quello di San Severino. È anche socio fondatore e membro del consiglio direttivo di "Siso" (Società italiana di scienze oftalmologiche). Il 24 dicembre ha operato per l’ultima volta all’ospedale di San Severino eseguendo, fra gli altri, un intervento di alta complessità chirurgica che è durato più di due ore. Dottor Ramovecchi, come si è svolta la sua ultima giornata di lavoro ospedaliero? "All’ospedale di Macerata avevo terminato già da qualche giorno, mentre durante la vigilia di Natale ho operato dalle 8. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ramovecchi saluta l'ospedale: "Ero primario a mezzo servizio, così fermo spiacevoli allusioni"

