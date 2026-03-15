Il mondo cambia | fine dell’equilibrio a due blocchi

Il sistema internazionale sta attraversando una fase di cambiamento profondo, segnato dalla fine dell’equilibrio tra due blocchi principali. Le dinamiche di potere e le alleanze storiche stanno evolvendo, rendendo superate le vecchie strategie di controllo. Questa trasformazione modifica le relazioni tra stati e aumenta l’incertezza negli scenari globali.

Il sistema internazionale ha subito una trasformazione radicale che rende obsoleti i vecchi meccanismi di controllo. Le potenze storiche non riescono più a tenere le briglie del potere, lasciando aprirsi il vaso di Pandora senza possibilità di richiusura immediata. Gianfranco Polillo osserva come la nostalgia per le vecchie regole del diritto internazionale sia diffusa, specialmente tra chi guarda al passato con rimpianto. Quelle norme avevano garantito un lungo periodo di pace, interrotto solo da conflitti circoscritti e a bassa intensità. La stabilità dipendeva dal rispetto delle due zone d’influenza definite dalle due superpotenze, Stati Uniti e Unione Sovietica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Il mondo cambia: fine dell’equilibrio a due blocchi Articoli correlati Leggi anche: Pagamenti alle imprese, Schifani: "Fine dei blocchi della spesa" Quando un anno finisce la teoria dell’evoluzione cambia il mondoMentre il 2025 volge al termine e il calendario si interrompe, la storia ci ricorda che la fine dell’anno non segna soltanto il termine di di un... I 10 Grandi Paesi Pronti a Entrare nei BRICS — l’Equilibrio Globale Sta Cambiando Una raccolta di contenuti su mondo cambia Discussioni sull' argomento Mombao, un falò per la fine del mondo; Cambio ora legale 2026, quando vanno spostate le lancette in Italia; In fuga verso il Simbolismo; Sci alpino, cambia il programma di Courchevel: specialità invertite, i nuovi orari per la Coppa del Mondo. Il mondo cambia, la voglia di partire no Ospite di Degiornalist – Gli Spaccanotizie, Marco Peci di Quality Group racconta come, nonostante le crisi geopolitiche e i rincari dei voli, gli italiani continuino a guardare lontano: America, Africa, Oriente facebook “Chi salva un animale non cambia il mondo… ma per quell’animale il mondo cambia per sempre.” x.com