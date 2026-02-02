Gianfelice Imparato interpreta il medico che sfida i confini della follia sul palcoscenico del Politeama

Gianfelice Imparato torna al Teatro Politeama di Catanzaro con una delle commedie più irriverenti e affilate di Eduardo Scarpetta: *Il medico dei pazzi*. Lo spettacolo, in programma per giovedì sera, è diretto da Leo Muscato e vede l'attore calabrese, già noto per il suo ruolo in *I bastardi di Pizzofalcone*, al centro di un'interpretazione che mescola ironia, pathos e un'acuta riflessione sul potere della finzione. L'evento fa parte di un tour che ha già attraversato diverse città italiane, ma il Palazzo della Cultura di Catanzaro si conferma tappa fondamentale per la rilettura teatrale di un testo che, seppur scritto negli anni Trenta, trova nuova vita in un'ambientazione rinnovata.

