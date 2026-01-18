Durante la seconda puntata di C’è Posta per Te del 17 gennaio 2026, Stefano De Martino ed Emma Marrone sono stati ospiti, ciascuno presentando una propria storia. Una foto di Stefano insieme ad Emma ha attirato l’attenzione, suscitando reazioni tra i fan e i media. Questo momento ha rappresentato un’occasione per rivivere ricordi e chiarire alcuni aspetti delle rispettive relazioni pubbliche.

Stefano De Martino ed Emma Marrone sono stati entrambi ospiti nella seconda puntata di C’è Posta per Te, andata in onda il 17 gennaio 2026 (per due storie differenti). Per festeggiare questa curiosa coincidenza, a quanto pare voluta da Maria De Filippi, il conduttore ha pubblicato uno scatto nelle sue stories su Instagram: una foto che risale al tempo del suo fidanzamento con Emma, la copertina di un giornale. E naturamente non si è fatta attendere la reazione dell’artista. Stefano De Martino, il gesto per Emma durante la puntata di C’è Posta per Te. A volerli insieme nello stesso appuntamento è stata proprio Maria De Filippi, la loro “mamma televisiva”, che ha riunito nello studio di Canale5 due dei suoi pupilli più amati, oggi entrambi all’apice del successo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Stefano De Martino, la foto con Emma è un tuffo indietro nel tempo: la reazione dell’artista

Leggi anche: Victoria Cabello e la domanda spiazzante su Stefano De Martino: la reazione di Emma è "iconica"

Stefano De Martino ricorda l’amore con Emma con una vecchia foto, il commento della cantante

Stefano De Martino ha condiviso una vecchia foto che ritrae il loro passato insieme, taggando Emma Marrone. La cantante ha risposto con un commento che riflette il rispetto e l’affetto ancora presenti tra loro. La foto testimonia il tempo trascorso e il rapporto che, nonostante le evoluzioni, si mantiene di amicizia e stima reciproca.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Una vecchia foto, un ricordo condiviso e un affetto che resiste al tempo. Stefano De Martino tagga Emma Marrone in una foto. La reazione di lei è immediata: https://fanpa.ge/h6VJ2 - facebook.com facebook

Emma Marrone e Stefano De Martino tornano insieme in tv: Maria De Filippi fa sognare i fan x.com