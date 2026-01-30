In Italia, il dibattito sull’uso dell’intelligenza artificiale nei social e nelle piattaforme online si fa sempre più acceso. Si discute di come le voci delle minoranze possano essere ascoltate e rispettate nel mondo digitale, dove spesso si rischia di perdere di vista i diritti di chi è già ai margini. Molti esperti chiedono regole più chiare per garantire che le nuove tecnologie non silenzino chi ha meno voce.

Un dibattito acceso si sta profilando intorno all’uso dell’intelligenza artificiale nei contesti di espressione delle minoranze, con particolare attenzione alle voci marginalizzate nel linguaggio digitale. Il caso emblematico è quello di un post pubblicato da Cathy La Torre, avvocata e attivista genderfluid nota per la sua militanza nei diritti civili, che ha utilizzato ChatGPT per redigere una critica a un questionario proposto da Azione Studentesca volto a misurare il livello di politicizzazione dei professori nelle scuole. Il testo, successivamente eliminato dall’autrice, è stato comunque ripreso e analizzato da diversi osservatori, soprattutto per un dettaglio inquietante: alla fine del messaggio, rimasto visibile per breve tempo, compariva la richiesta automatica dell’IA: «Vuoi che modifichi qualcosa? Posso rendere il testo più lungo, più diretto, più incisivo». 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Intelligenza artificiale e diritti umani: il dibattito sulle voci marginalizzate nel linguaggio digitale

Approfondimenti su Intelligenza Artificiale

Domani a Napoli si terrà un importante confronto sulla tutela dei diritti umani nell’era dell’intelligenza artificiale.

A Bari si sono confrontati esperti sulle nuove frontiere della cultura digitale, esplorando le interconnessioni tra intelligenza artificiale, conflitti geopolitici e videogiochi.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Intelligenza Artificiale

Argomenti discussi: Tecnologie digitali e diritto; Tu che ne sAI?: continua la consultazione civica sull’intelligenza artificiale e i diritti dei consumatori; Intelligenza artificiale e diritti fondamentali: a Sora un incontro su rischi e opportunità dell’IA; L’uomo e i suoi robot: il rischio di governare l’intelligenza artificiale senza averla capita.

Intelligenza artificiale, le misure urgenti per proteggere i più piccoli da abusi e traumi mentaliROMA – L'enorme quantità di contenuti online dannosi generati dall’Intelligenza Artificiale ha spinto le Nazioni Unite a chiedere con urgenza ai governi una serie di misure per proteggere i bambini. L ... repubblica.it

Intelligenza artificiale e diritti fondamentali: a Sora un incontro su rischi e opportunità dell’IAL’appuntamento è per domani, con l’iniziativa curata e fortemente voluta dal Rotary Club Frosinone a sostegno dell’Emporio Solidale Città di Sora, e realizzata nell’ambito del progetto Sora Città che ... tunews24.it

Dalla “biopsia digitale” al Gps dei nervi: come l’intelligenza artificiale sta cambiando la chirurgia urologica x.com

il mio album di figurine creato con intelligenza artificiale "modellini auto concept tuning di tutto il mondo" (ogni errore di ortografia e dipeso dal computer) - facebook.com facebook