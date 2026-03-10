I Peccatori – il film di Ryan Coogler candidato agli Oscar mescola dramma storico e horror

Il film I Peccatori, diretto da Ryan Coogler, è stato candidato a ben 16 premi agli Oscar, più di ogni altra pellicola nella storia degli Academy Awards. La pellicola combina elementi di dramma storico e horror, creando un mix che ha attirato l’attenzione della giuria. La candidatura rappresenta il riconoscimento ufficiale di questa produzione, che si distingue per il record di nomination stabilito.

Con Michael B Jordan, Hailee Steinfeld, Miles Caton, Jack O'Connell, Wunmi Mosaku, Jayme Lawson, Omar Benson Miller e Delroy Lindo nel cast, la pellicola intreccia horror, dramma e fantathriller, dando vita a un racconto potente e estremamente stratificato.

