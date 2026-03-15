I pasdaran iraniani sospettano che Netanyahu sia morto, affermando di non sapere se sia ancora vivo, mentre il premier israeliano ha diffuso un video in risposta. La tensione tra Iran e Israele si sviluppa in un contesto di conflitto, che ha portato anche alla morte dell’ex Guida Suprema iraniana. La guerra tra i due paesi si intensifica e coinvolge diversi attori regionali.

Nella guerra tra Iran e Israele che ha portato, almeno in quest’ultima fase, all’uccisione dell’ex Guida Suprema Ali Khamenei, anche Teheran vuole esporre il proprio trofeo di caccia. Così, in un comunicato, i Guardiani della Rivoluzione hanno ufficializzato la volontà di uccidere il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyhu, a costo di “dargli la caccia con tutte le nostre forze”. Un avvertimento che, oltre ad alimentare la propaganda dei pasdaran, ha avuto anche un altro effetto: sollevare dubbi sulle sorti del primo ministro, con i social che hanno iniziato a ipotizzare che la sua morte sia stata nascosta dai vertici dello ‘Stato ebraico’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I pasdaran ipotizzano la morte di Netanyahu: “Non sappiamo se è ancora vivo”. Lui risponde con un video

Articoli correlati

I pasdaran: "Braccheremo e uccideremo Netanyahu". Trump: "Mojtaba Khamenei? Non so se sia vivo""L'incertezza sul destino del criminale primo ministro sionista e la possibilità della sua morte o della sua fuga con la famiglia dai territori...

Iran, i pasdaran: "Braccheremo e uccideremo Netanyahu". Trump: "Mojtaba Khamenei? Non so se sia vivo""L'incertezza sul destino del criminale primo ministro sionista e la possibilità della sua morte o della sua fuga con la famiglia dai territori...

Una selezione di notizie su I pasdaran ipotizzano la morte di...

Ultime notizie | Ultim’ora oggi, 15 marzo: i Pasdaran promettono di uccidere NetanyahuUltime notizie e ultim'ora oggi, 15 marzo 2026: i Pasdaran giurano vendetta contro Netanyahu e una trattativa pacifica sembra impossibile ... ilsussidiario.net

Iran, Pasdaran: Daremo la caccia a Netanyahu e lo uccideremo – La direttaTel Aviv, Israele, 15 marzo 2026 (AP Photo/Ohad Zwigenberg) Sedicesimo giorno di guerra tra ... msn.com