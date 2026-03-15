I giallorossi Gasperini rilancia Koné in mediana Dybala e Soulé ko

La Roma di Gasperini si prepara a tornare in campo contro il Como di Fabregas, dopo aver messo in pausa l’Europa League. Koné giocherà in mediana, mentre Dybala e Soulé sono indisponibili a causa di problemi fisici. La partita rappresenta un momento di concentrazione esclusiva sul campionato, senza coinvolgimento nelle competizioni europee.

Mettere in pausa l’Europa League per tornare a concentrarsi sul campionato. È l’obiettivo della Roma di Gasperini, oggi a Como per sfidare la squadra di Fabregas. Una gara Champions perché i due club sono quarti a pari punti (51) con la Juve che insegue a una lunghezza: per questo è fondamentale vincere, nonostante la Roma dovrà far fronte ai soliti problemi tra assenze e gli innesti di mercato, al netto di Malen, che stentano a decollare. Dybala e Soulé non ci saranno nemmeno al Sinigaglia (recupera invece Koné ) e così Gasperini dovrà ancora una volta fare di necessità virtù. Straordinari per Malen e Pellegrini, mentre il dubbio è su chi dovrà affiancare il sette giallorosso, perché El Shaarawy arriva da un lungo stop, mentre Zaragoza continua a faticare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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