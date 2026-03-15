I costi della guerra bollette e gasolio spingono sui rincari | per 176.108 famiglie di Agrigento un aggravio di 61,6 milioni

A Agrigento, 176.108 famiglie affrontano un aumento di spese legate ai costi di guerra, bollette e gasolio, con un incremento totale di 61,6 milioni di euro. A quindici giorni dall'inizio del conflitto in Iran, i mercati delle materie prime in Sicilia mantengono una stabilità di prezzo, senza segnali di impennate significative.

Secondo i dati diffusi dalla Cgia di Mestre, in Sicilia i prezzi delle materie prime tengono ancora. Le uniche impennate si registrano per i carburanti e l'energia A quindici giorni dall'inizio del conflitto in Iran, anche in Sicilia i mercati delle principali materie prime mostrano una tenuta sostanzialmente solida, senza particolari impennate dei prezzi. Secondo uno studio condotto da Cgia di Mestre, la stima di aggravio complessivo di spesa per elettricità e gas, in capo alle famiglie, vede a Palermo su 511.311 famiglie, un aggravio pari a 179 milioni di euro; a Catania su 460.940 famiglie, 161,3 milioni; a Messina (280.409 famiglie) 98,1 milioni, a Trapani (86. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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