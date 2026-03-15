I costi della guerra bollette e gasolio spingono sui rincari | per 511.311 famiglie di Palermo un aggravio di 179 milioni

A Palermo, quasi 512.000 famiglie affrontano un aumento di 179 milioni di euro nei costi legati a bollette e gasolio, dovuto ai rincari. A due settimane dall'inizio del conflitto in Iran, i mercati delle materie prime in Sicilia non registrano variazioni significative nei prezzi, mantenendo una stabilità apparente. Questa situazione si inserisce in un quadro di tensioni economiche legate alle recenti tensioni internazionali.

Secondo i dati diffusi dalla Cgia di Mestre, in Sicilia i prezzi delle materie prime tengono ancora. Le uniche impennate si registrano per i carburanti e l'energia A quindici giorni dall'inizio del conflitto in Iran, anche in Sicilia i mercati delle principali materie prime mostrano una tenuta sostanzialmente solida, senza particolari impennate dei prezzi. Secondo uno studio condotto da Cgia di Mestre, la stima di aggravio complessivo di spesa per elettricità e gas, in capo alle famiglie, vede a Palermo su 511.311 famiglie, un aggravio pari a 179 milioni di euro; a Catania su 460.940 famiglie, 161,3 milioni; a Messina (280.409 famiglie) 98,1 milioni, a Trapani (86. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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