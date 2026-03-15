Durante il 44° Bergamo Film Meeting, svoltosi sabato 14 marzo all’auditorium CULT! di Piazza della Libertà a Bergamo, la regista polacca Agnieszka Holland ha presentato il suo nuovo film intitolato Franz. La proiezione si è svolta davanti a un pubblico di appassionati e addetti ai lavori, offrendo un'occasione per conoscere meglio il lavoro della regista e il suo ultimo progetto cinematografico.

La regista polacca Agnieszka Holland ha presentato il suo ultimo film Franz durante il 44° Bergamo Film Meeting, tenutosi sabato 14 marzo all’auditorium CULT! di Piazza della Libertà a Bergamo. L’opera esplora la vita dello scrittore Franz Kafka, collegando la sua visione profetica alla disumanizzazione dell’uomo e alla necessità di parlare ancora oggi della Shoah come monito contro i totalitarismi. Holland sostiene che il mondo attuale sia governato da mostri invisibili, rendendo urgente un ritorno al discorso sull’utopia per contrastare la crisi umana contemporanea. La pellicola del 2025 non si limita a raccontare una biografia, ma smonta gli stereotipi sullo scrittore, mostrandolo come essere umano fatto di carne e desideri, rimandando allo spettatore una chiamata all’azione collettiva consapevole. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Holland: Franz Kafka, l’uomo dietro il mito letterario

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