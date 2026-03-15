GUIDA TV 15 MARZO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI
Ecco la guida tv del 15 marzo 2026, con tutte le proposte serali dei principali canali come Rai, Mediaset, La7 e Discovery. La sera offre una varietà di programmi, tra film, spettacoli e serie tv. I telespettatori possono scegliere tra diverse opzioni, con alcune trasmissioni che si sfidano per gli ascolti. La giornata televisiva si conclude con una sfida tra i programmi più seguiti della serata.
Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 23:30 Imma Tataranni 5 Oscars: La Notte in Diretta Serie Tv Evento Rai2 20:30 22:45 Cerimonia di Chiusura Giochi Paralimpici La Nuova DS Evento Talk Show Rai3 21:20 23:15 PresaDiretta Illuminate Inchieste Inchieste Rete 4 21:35 01:00 Fuori dal Coro Profumo: Storia di un Assassino Talk Show Film Canale 5 21:50 01:05 Chi Vuol Essere Milionario: Il Torneo Pressing: Nel Cuore dello Sport Game Show Talk Show Italia 1 21:15 01:30 Le Iene Presentano: Inside Final Destination 5 Inchieste Film La7 21:50 23:00 Il Caso Epstein: Il Racconto Continua Sigonella: La Sfida Doc. 🔗 Leggi su Bubinoblog
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