La partita tra Spagna e Argentina, programmata per il 31 marzo a Doha, è stata ufficialmente cancellata. La Uefa ha dichiarato di aver rifiutato tutte le proposte relative alla disputa e ha comunicato l’annullamento dell’evento. Non ci saranno quindi incontri tra le due squadre in questa occasione.

La Finalissima tra Spagna e Argentina, prevista per il 31 marzo a Doha, in Qatar, non si giocherà. La gara è stata ufficialmente annullata. Dopo numerose discussioni tra la UEFA e le autorità organizzatrici in Qatar, la Uefa ha annunciato che, vista l’attuale situazione politica in Qatar – coinvolto nel conflitto tra Iran, Usa e Israele – la Finalissima tra la Spagna (vincitrice ell’Europeo 2024) e l’Argentina, campione della Copa América 2024, non si giocherà. “È motivo di grande delusione per la UEFA e per gli organizzatori che le circostanze e le tempistiche abbiano negato alle squadre la possibilità di competere per questo prestigioso trofeo in Qatar, un Paese che ha dimostrato più volte la propria capacità di ospitare eventi internazionali di livello mondiale in strutture all’avanguardia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Guerra in Iran, annullata la Finalissima tra Spagna e Argentina prevista a Doha. La Uefa: “Rifiutate tutte le proposte”

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