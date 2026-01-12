L'articolo analizza i requisiti di accesso alle GPS per le supplenze 2026/28, evidenziando le differenze rispetto al 2024 e le eventuali riserve di posti. Si approfondiscono le procedure di aggiornamento, i criteri di eleggibilità e le novità introdotte, offrendo un quadro chiaro e aggiornato sulle modalità di partecipazione alle graduatorie di seconda fascia per docenti e aspiranti.

Graduatorie GPS si rinnovano in inverno (in tanti sperano in un rinvio in primavera). Quali sono i requisiti di accesso? Cosa cambia rispetto al 2024? L'articolo GPS graduatorie supplenze docenti 202628: vecchi e nuovi requisiti di accesso. Chi avrà la riserva e chi no . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: GPS graduatorie supplenze docenti 2026/28: vecchi e nuovi requisiti di accesso. Chi avrà la riserva e chi no

Leggi anche: GPS Graduatorie 2026/28 vecchie e nuove regole: requisiti di accesso, domanda, info per le supplenze. Lalla vi spiegherà tutto nella newsletter "Diventare insegnanti"

