Abusi su minori e pedopornografia arrestati MM 49enne ex vicedirettore di Tg e l' amante | scambiate foto di bambini nude

Un uomo di 49 anni, ex vicedirettore di un telegiornale, e la sua compagna sono stati arrestati nell'ambito di un'indagine su abusi su minori e pedopornografia. Secondo le forze dell'ordine, la coppia si sarebbe scambiata numerosi video e fotografie di bambini nudi, tra cui la figlia e i nipoti della donna, di 5 e 8 anni. La donna, insegnante, è indagata per aver agito su richiesta del compagno.

Un giornalista di 49 anni, M.M., ex vicedirettore di un telegiornale nazionale e oggi manager di una società del settore ferroviario, è stato arrestato venerdì pomeriggio alla stazione Termini di Roma. Nelle stesse ore, a Treviso, i carabinieri hanno fermato anche la sua amante, una professoressa di liceo di 52 anni. La Procura di Roma contesta ai due accuse: violenza sessuale su minori, pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico. Gli inquirenti ritengono che la coppia si sia scambiata numerosi video e fotografie della figlia e dei due nipoti della donna, di 5 e 8 anni, materiale che documenterebbe abusi attribuiti alla docente, indagata per aver agito su istigazione del compagno. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - "Abusi su minori e pedopornografia", arrestati M.M. 49enne ex vicedirettore di Tg e l'amante: scambiate foto di bambini nude

Articoli correlati

Leggi anche: "Abusi su minori e pedopornografia", arrestati M.M. 49enne ex vicedirettore di Tg e l'amante: scambiate foto di bambine nude

Vicedirettore TG arrestato: 18 mesi di abusi su minoriUn giornalista di 52 anni, già vice direttore di un telegiornale nazionale, è stato arrestato dai carabinieri insieme alla sua compagna,...

Pedofili giustiziati dalla camorra

Una selezione di notizie su Abusi su minori e pedopornografia...

Temi più discussi: Roma, abusi su minori e pedopornografia: arrestata una coppia. Tre le vittime anche la figlia; Abusi sessuali su minori online: Parlamento UE proroga norme di rilevamento; Scambia foto pedopornografiche della figlia e dei nipoti con il nuovo compagno. Arrestata donna di 48 anni; Abusi su minori e pedopornografia, arrestati un uomo e una donna a Roma.

Abusi su minori, arrestato giornalista tvUn giornalista Tv e manager di grandi aziende è stato arrestato per pedofilia assieme alla sua compagna, insegnante di 48 anni. Lui, 52 anni. rainews.it

Giornalista e professoressa arrestati per violenza sessuale su minori, trovate foto della figlia di lei nudaUn noto giornalista e una professoressa sono stati arrestati tra Roma e Treviso per pedopornografia e violenza sessuale su minori. Le indagini ... virgilio.it

ULTIM'ORA - Arrestato giornalista ex vicedirettore del tg per abusi su minori: in manette anche la compagna facebook

Nelle ultime settimane sono circolate molte di fake news su #Éderson: abusi di sostanze, incidenti d'auto... Oggi il brasiliano è tornato in campo contro con l' #Atalanta (giocando un ottimo secondo tempo) e ha risposto alle voci sul suo conto con una storia Inst x.com