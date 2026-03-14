Due cani maltenuti in una casa a Giaveno denunciato il proprietario

A inizio marzo 2026, la polizia locale di Giaveno ha sequestrato due cani di media taglia trovati in condizioni di grave maltenuta all’interno di una casa. Il proprietario è stato denunciato per aver tenuto gli animali in condizioni che ne compromettevano il benessere. L’intervento rientra in un’operazione di tutela degli animali condotta dalla stessa polizia.

A inizio marzo 2026 la polizia locale di Giaveno ha condotto un’operazione di tutela degli animali, sequestrando due cani di media taglia trovati in condizioni inadeguate e gravemente sofferenti. L’intervento è scaturito da segnalazioni da parte di cittadini che hanno notato la situazione critica di questi animali, detenuti da un uomo residente nella loro zona. Gli animali vivevano su un ballatoio completamente coperto da escrementi e altre masserizie. I veterinari dell’Asl To3, intervenuti per valutare la situazione, hanno confermato la loro magrezza e il loro malessere. Così, sono stati immediatamente affidati al personale dell’Ente nazionale protezione animali (Enpa), che si occuperà della loro cura e del loro nutrimento. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Articoli correlati

Avella (AV) – dieci cani detenuti in grave condizione di sofferenza. Denunciato il proprietarioCarabinieri salvano 10 cani da condizioni di degrado e sofferenza: struttura abusiva sequestrata nel Parco del Partenio.

Ristruttura la casa appena comprata e trova una bomba nel comodino. Denunciato l'ex proprietarioUna scoperta da brividi durante i lavori di ristrutturazione, che ha trasformato un normale cantiere domestico in una scena da artificieri.

Altri aggiornamenti su Due cani

Temi più discussi: Giaveno, polizia locale salva due cani maltrattati; Giaveno: due cani abbandonati e maltrattati, proprietario indagato; Quattrocento cani maltrattati venduti con falso pedigree nell'allevamento abusivo; Cani maltrattati e abbandonati salvati in condizioni drammatiche a Giaveno.

Giaveno: due cani abbandonati e maltrattati, proprietario indagatoDue cani trovati tra escrementi e in gravi condizioni a Giaveno. Sequestrati dalla Polizia Locale e affidati all’ENPA. quotidianopiemontese.it

Giaveno, polizia locale salva due cani maltrattatiLa Polizia Locale di Giaveno ha condotto un'operazione di tutela degli animali, sequestrando due cani di media taglia trovati in condizioni inadeguate e gravemente sofferenti. (ANSA) ... ansa.it

Fotografia scattata da Yuri Belinsky il 20 novembre 1976 nei Giardini d’Estate di Leningrado, oggi San Pietroburgo. Si vede un uomo di spalle, con cappello e cappotto nero, che cammina piano insieme ai suoi due cani. Intorno, alberi spogli e una luce tenue. - facebook.com facebook

Giaveno, polizia locale salva due cani maltrattati. Sindaco: "segnalazioni indispensabili per arrivare al salvataggio" #ANSA x.com